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Fenerbahçe Beko 57 - 74 Anadolu Efes

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.06.2019 22:53 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 74-57 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko 57 - 74 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 13, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 7, Kalinic 17, Melli 11, Ahmet Düverioğlu 1, Sinan Güler 2, Sloukas 4, Datome, Egehan Arna
Anadolu Efes: Micic 15, Larkin 19, Beaubois 19, Moerman 16, Dunston 3, Doğuş Balbay 2, Onuralp Bitim, James Metecan Birsen, Sertaç Şanlı, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 17-22
Devre: 26-36
3. Periyot: 45-56

Karşılaşmanın başında iki ekip de pota altından sayılar üretirken, Ali Muhammed'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 12-11 üstünlük yakaladı. Topu iyi paylaşan ve Moerman'ın potaya giderek bulduğu sayılarla öne geçen Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 12-19. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dört dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sinan Güler'in basketleriyle 13. dakikada farkı bire (21-22) indirdi. Beaubois'nın arka arkaya dış atışlardan kaydettiği sayılarla lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada farkı 6 sayıya (22-28) taşıyınca, başantrenör Obradovic mola aldı. Mola dönüşü de dış atışlardan sayılar üretmeye devam eden Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 36-26 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Melih Mahmutoğlu'nun sportmenlik dışı faulü sonrası Larkin ve Dunston'la serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 25. dakikayı 43-35 önde tamamladı. Kalinic ve Sloukas'la boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Beaubois ve Micic'le üç sayılık basketler bulan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 56-45 öne geçti.

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in turnikesiyle 33. dakikada farkı 7 sayıya (52-59) düşürdü. Basit top kayıpları yapan sarı-lacivertli ekip karşısında 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 52-70. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken Anadolu Efes, Doğuş Balbay ve Larkin'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 74-57 galip ayrıldı.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı 15 Haziran Cumartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

ERGİN ATAMAN, ATAŞEHİR'DE İLK KEZ KAZANDI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya 74-57 üstünlük sağlarken, lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Erin Ataman da Ataşehir'de ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de parkeye çıkan Ataman, bu müsabakaların tamamında Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan mağlubiyetle ayrılmıştı. Anadolu Efes play-off final serisinin üçüncü maçını 74-57 kazanırken, Ergin Ataman da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevincini tattı.

ATAMAN'A KUPALI GÖNDERME
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'ın Galatasaray'ın başında görevdeyken sarı-lacivertliler ile oynanan play-off final maçına çıkmamasına gönderme yapıldı.

İlk periyotun sona ermesinin ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda küçük bir bilgi yarışması düzenlendi. Fenerbahçe Beko'nun 6. şampiyonluğunun hangi yılda kazanıldığının sorulmasıyla Ergin Ataman'ın 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başındayken sarı-lacivertli takım ile oynanan final serisinin 7. maçına çıkmamasına göndermede bulunuldu. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk kupasıyla fotoğrafları ekranlara yansıtılırken, Fenerbahçeli taraftarlar "Ergin Ataman sahadan çekil" şeklinde tezahürat yaptı.

ALİ MUHAMMED'İN 150. MAÇI
Fenerbahçe'ye 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olan Ali Muhammed, sarı-lacivertli forma ile 150. maçını oynadı. Üç sayılık basketleriyle sarı-lacivertli ekibin hücumda dikkat çeken isimleri arasında yer alan milli oyuncu, karşılaşmayı 13 sayı ile tamamladı.

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Fenerbahçe Beko anadolu efes

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu Maçın tek bir Akılda kalan anı ve genel özeti vardı;3.Çeyreğin 5:45.dakikası Mahmut'un,S.Larkin'e geçilince yaptığı sportmenlik dışı faul ile çelme takmasıydı.Kötü niyetli psikolojik taktiklerin ömrü,İyi niyetli herzamanki oyununu sahaya yansıtma psikolojik taktiği karşısında eriyip gitti!Dünya da böyle değil mi?Tevekkül ve Tevvik Allahtan...
obradovic bunadi artik onun yuzunden hep
Larkin varsa sorun yok
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