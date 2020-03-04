Fenerbahçe Beko 66 - 63 Kızılyıldız mts (THY Avrupa Ligi)

Mücadelenin son çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da birbirine uzun süre üstünlük kuramazken 34. dakikaya 56-56 eşitlikle girildi. Oyun kurucuları Punter ve Brown ile sayılara bulan, Fenerbahçe Beko'nun üstünlük kurmasına izin vermeyen Kızılyıldız mts, 37. dakikayı 63-62 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Kalinic'in bitime 40 saniye kala attığı basketle farkı 3 sayıya (66-63) yükseltti. Rakibinin hücumunu iyi savunan sarı-lacivertliler, bir sonraki hücumundan boş döndü ve bu skorla 11 saniye kala Kızılyıldız mts son hücumu kullandı. Konuk ekip bu hücumdan Perperoglou ile yararlanamadı ve Fenerbahçe Beko parkeden 66-63 galip ayrıldı.

(AA)

