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Fenerbahçe Beko 66 - 63 Kızılyıldız mts (THY Avrupa Ligi)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 04.03.2020 23:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 66-63 yendi. Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticilerden Semih Özsoy, Selahattin Baki ve Simla Türker Beyazıt ile saha kenarından izledi.

Fenerbahçe Beko 66 - 63 Kızılyıldız mts (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko 66 - 63 Kızılyıldız mts

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Gytis Vilius (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Westermann 5, Melih Mahmutoğlu 6, Datome 5, Thomas 4, Lauvergne 3, Kalinic 10, De Colo 9, Williams 9, Vesely 7, Ali Muhammed 8
Kızılyıldız mts: Brown 14, Baron 3, Lazic 2, Lagodic-Kuridza 8, Stimac 2, Punter 14, Perperoglou 8, Davidovac 3, Gist 9, Lucas, Ojo

1. Periyot: 22-20
Devre: 41-37
3. Periyot: 51-51

Karşılaşmaya boyalı alanı kullanarak başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikada skoru 7-0'a getirdi. Kalan bölümde özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, Williams ile hücumda etkili olurken, konuk ekip Perperoglou ile sayılar buldu ve 18. dakika sarı-lacivertlilerin 38-34'lük üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe Beko kötü başladı. Boyalı alanda rahat skor bulan konuk ekip, 23. dakikada 43-41 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve son çeyreğe 51-51 eşitlikle gidildi.

Mücadelenin son çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da birbirine uzun süre üstünlük kuramazken 34. dakikaya 56-56 eşitlikle girildi. Oyun kurucuları Punter ve Brown ile sayılara bulan, Fenerbahçe Beko'nun üstünlük kurmasına izin vermeyen Kızılyıldız mts, 37. dakikayı 63-62 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Kalinic'in bitime 40 saniye kala attığı basketle farkı 3 sayıya (66-63) yükseltti. Rakibinin hücumunu iyi savunan sarı-lacivertliler, bir sonraki hücumundan boş döndü ve bu skorla 11 saniye kala Kızılyıldız mts son hücumu kullandı. Konuk ekip bu hücumdan Perperoglou ile yararlanamadı ve Fenerbahçe Beko parkeden 66-63 galip ayrıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız MTS

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