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Fenerbahçe Beko 80 - 70 Anadolu Efes

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 17.02.2019 21:11 | Son Güncelleme

Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe'de 22 sayı atan Datome kupa zaferinde başrol oynadı. Efes'te ise Moerman'ın 18 sayılık performansı yeterli olmadı.

Fenerbahçe Beko 80 - 70 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko: 80 - Anadolu Efes: 70

Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli

Fenerbahçe Beko: Melli 7, Sloukas 19, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 6, Datome 22, Kalinic 8, Melih Mahmutoğlu 10, Green 3, Sinan Güler
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Moerman 18, Micic 16, Dunston 15, Simon 11, Beaubois 5, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 16-20
Devre: 39-34
3. Periyot: 61-57
Beş faulle çıkan: 39.41 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

Karşılaşmaya Anadolu Efes, Moerman ve Doğuş Balbay, Fenerbahçe Beko ise Sloukas'ın sayılarıyla başladı. Sarı-lacivertliler, pota altında Ahmet Düverioğlu, dış atışlarda ise Ali Muhammad ile sonuca giderken, Anadolu Efes, Micic-Simon ikilisiyle skor üretti ve 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Simon, Micic ve Moerman ile rakip savunmayı aşan Anadolu Efes, yakaladığı 6-0'lık seriyle 7. dakikaya 15-9 önde girdi. Simon ile skor bulmaya devam eden Anadolu Efes, ilk çeyreği 20-16 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2. periyoda iyi giren taraf oldu. Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Datome ile basketler üreten sarı-lacivertliler, 13-2'lik seri bularak 16. dakikada 29-22'lik skorla öne geçti. Doğuş Balbay'ın 3 sayılık basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Anadolu Efes, Moerman'ın yine 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 16. dakikada farkı 1 sayıya (29-28) indirdi. Özellikle Ahmet Düverioğlu ile pota altında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan 3. çeyrekte Anadolu Efes, Dunston ile skor üretirken, rakibine Sloukas ve Datome ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 23. dakikaya 44-40 üstün girdi. Dış atışlardan Micic ile etkili olan Anadolu Efes, boyalı alanda da Dunston'ın skorer oyunuyla 10-2 seri buldu ve 25. dakikada 50-46 öne geçti. Her iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakaladığı bu bölümde Sloukas, Datome ve Melih Mahmutoğlu ile etkili olan Fenerbahçe Beko, periyodu 61-57 önde tamamladı.

Final çeyreğinin ilk bölümünde aldığı savunma ribauntlarını Sloukas-Datome ikilisiyle sayıya çeviren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi, 33. dakikayı 68-63 üstün geçti. Sadece dış atışlara yönelen rakibi karşısında Green ve Datome ile skor üreten sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun ortaya koyan ve Kalinic-Sloukas ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı.

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Tebrikler Fenerbahçem
ankaradaki seyirci çok daha ateşli
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