Fenerbahçe Beko 82 - 73 Anadolu Efes

Karşılaşmanın başında boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile Sloukas'ın üç sayılık, Ahmet Düverioğlu'nun da pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Melli ile Kalinic'in sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan ve 21. dakikada ilk kez öne (42-43) geçen Anadolu Efes, Moerman ve Baeubois'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı 5 sayıya (48-53) çıkardı. Lacivert-beyazlı takıma kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Melli'nin etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakaladı 29. dakikada farkı 6 sayıya (59-53) taşıdı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 62-57 galip durumda girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun boyalı alandan kaydettiği sayıyla 32. dakikayı 9 sayı (69-60) farkla önde geçti. Hücumda ve savunmada direncini arttıran Anadolu Efes, Moerman ve Micic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 38. dakikada eşitliği yakaladı: 72-72. Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 39. dakikada farkı 7 sayıya (79-72) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-73 galip ayrıldı.

SERİ EŞİTLENDİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2 yaptı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 82-73 kazanan Fenerbahçe, evindeki ikinci maçını kazanmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde Nicolo Melli, Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun performansı etkili oldu. Mücadelede Melli 19, Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu 12'şer sayıyla oynadı.