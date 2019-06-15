Fenerbahçe Beko 82 - 73 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu
Fenerbahçe Beko: Sloukas 16, Ali Muhammed 6, Kalinic 8, Melli 19, Ahmet Düverioğlu 12, Melih Mahmutoğlu 12, Sinan Güler, Datome 4, Guduric 5
Anadolu Efes: Micic 16, Larkin 14, Beaubois 14, Moerman 13, Dunston 6, Doğuş Balbay 4, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim
1. Periyot: 25-15
Devre: 42-37
3. Periyot: 62-57
5 faulle çıkanlar: 35.31 Beaubois, 36.46 Moerman (Anadolu Efes)
Karşılaşmanın başında boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile Sloukas'ın üç sayılık, Ahmet Düverioğlu'nun da pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Melli ile Kalinic'in sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 12. dakikada farkı 12 sayıya (31-19) çıkardı. Kalinic'in teknik faulü sonrası Beaubois'in serbest atışlardan attığı sayılarla oyunu dengeleyen Anadolu Efes, savunmasını sertleştirdi ve Larkin'in basketleriyle 19. dakikada farkı 1'e indirdi: 38-37. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.
İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan ve 21. dakikada ilk kez öne (42-43) geçen Anadolu Efes, Moerman ve Baeubois'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı 5 sayıya (48-53) çıkardı. Lacivert-beyazlı takıma kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Melli'nin etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakaladı 29. dakikada farkı 6 sayıya (59-53) taşıdı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 62-57 galip durumda girdi.
Son çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun boyalı alandan kaydettiği sayıyla 32. dakikayı 9 sayı (69-60) farkla önde geçti. Hücumda ve savunmada direncini arttıran Anadolu Efes, Moerman ve Micic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 38. dakikada eşitliği yakaladı: 72-72. Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 39. dakikada farkı 7 sayıya (79-72) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-73 galip ayrıldı.
SERİ EŞİTLENDİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 82-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2 yaptı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 82-73 kazanan Fenerbahçe, evindeki ikinci maçını kazanmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde Nicolo Melli, Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun performansı etkili oldu. Mücadelede Melli 19, Sloukas 16, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu 12'şer sayıyla oynadı.
KAPTAN MAÇI ÇEVİRDİ
Karşılaşmanın son bölümlerine 72-72 eşitlikle girilirken Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu attığı 5 sayıyla mücadeleyi sarı-lacivertlilerin lehine çevirdi. Melih'in sayılarının ardından sarı-lacivertli ekip iyi savunma yaparak üstünlüğünü son ana kadar sürdürdü.
ERGİN ATAMAN YİNE KAYBETTİ
Serinin üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ataşehir'den yine mağlup ayrıldı. Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan yenilgiyle ayrılmıştı.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEKNİK FAUL TEPKİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Nikola Kalinic'in ikinci çeyrekte aldığı teknik faul sonrası hakemlere büyük tepki gösterdi. Tepkilerin uzun süre devam etmesinin ardından hakemlerin talebiyle uyarı anonsu yapıldı.
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