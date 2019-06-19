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Fenerbahçe Beko 85 - 69 Anadolu Efes

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:52 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i 85-69 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi. Cuma günü oynanacak serinin son maçında 2018-2019 sezonunun şampiyonu belli olacak.

Fenerbahçe Beko 85 - 69 Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko 85 - 69 Anadolu Efes

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder

Fenerbahçe Beko: Sloukas 11, Ali Muhammed 11, Melih Mahmutoğlu 10, Kalinic 10, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler, Datome, Guduric 21
Anadolu Efes: Micic 12, Larkin 16, Simon 12, Moerman 7, Dunston 11, Ahmet Buğrahan Tuncer 9, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, James Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir 2, Ömer Can İlyasoğlu

1. PERİYOT: 17-14
DEVRE: 38-36
3. PERİYOT: 53-52
5 FAUL ALAN: 36,53 Simon (Anadolu Efes)

Karşılaşmaya basit top kayıplarıyla başlayan Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 5. dakikada farkı 7 sayıya (11-4) çıkardı. İki ekip de potaya giderek basketler üretirken Anadolu Efes, Micic'in üç saylık basketiyle farkı 3 sayıya indirse de sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 17-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada farkı 8 sayıya (22-14) taşısa da Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonrası Micic ve Ahmet Buğrahan Tuncer'le sayılar üreten Anadolu Efes, aynı dakikada eşitliği yakaladı: 22-22. Anadolu Efes, Moerman'ın üç saylık basketiyle 18. dakikada ilk kez öne geçti: 31-34. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in dış atışlardan Sloukas'ın da serbest atışlardan bulduğu basketlerle, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de kötü hücum ederek başlarken, Fenerbahçe Beko, Guduric ile Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle 25. dakikayı 48-44 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, 28. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 53-46. Oyunu dengeleyen lacivert-beyazlı takım, Simon'un dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 29. dakikada farkı 1 sayıya (53-52) düşürdü. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 53-52 üstün girdi.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe çok etkili başladı. Çeyreğin ilk 4,5 dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Guduric'in etkili oyunuyla 35. dakikada farkı 14 sayıya taşıdı: 66-52. Fenerbahçe Beko, Melli ile Guduric'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 85-69 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında, bir önceki müsabakada sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Luigi Datome kadroda yer aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan serinin 5. maçında aldığı darbe sonrasında geçici hafıza kaybı yaşayan İtalyan forvet Datome, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 6. maçın kadrosunda yer buldu.

ERGİN ATAMAN YİNE KULAKLIKLA ÇIKTI
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahaya kulaklıkla çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar ile uzun süredir arasında gerginlik olan Ataman'ın sahaya geldiği sırada taraftarlar tecrübeli başantrenörü ıslıkla protesto etti. Serideki bazı maçlarda da kulaklık takan ve "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim." şeklinde açıklamada bulunan Ataman, sahaya çıkarken yine kulaklık taktı. Ayrıca Anadolu Efesli yedek basketbolcular ile teknik ekibinin oturduğu bölümün arkasında spor şubeden polisler yer aldı.

KALINIC'İN "DALYA" HEYECANI
Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, sarı-lacivertli ekipteki "dalya" heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekibe 2015'te transfer olan 27 yaşındaki Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

MAÇ KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki sezonun son maçından yaklaşık 1 saat önce bütün biletlerin tükendiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko anadolu efes

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