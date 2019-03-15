Fenerbahçe Beko 88 - 82 Barcelona Lassa (THY Euroleague)

Basketbolda THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 88-82 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 22. galibiyetini elde etti, İspanya temsilcisi ise 11. yenilgisini yaşadı. Müsabakaya Ali Muhammed'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Blazic'le iç ve dış atışlardan basketler üreten Barcelona Lassa, 6. dakikayı 19-14 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-lacivertli ekip karşısında Tomic ve Singleton'un pota altından kaydettiği sayılarla farkı açan İspanya temsilcisi, ilk çeyreği 23-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve Ali Muhammed'in dış atışlardan ürettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Pota altından sayılar üreten rakibine Guduric ve Ali Muahmmed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertli ekip, 17. dakikada öne (33-30) geçti. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken, serbest atışlardan sayılar bulan Barcelona, soyunma odasına 38-37 önde gitti.

İkinci yarıya hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında kolay sayılar bulan ve 12-0'lık seri yakalayan Barcelona, 24. dakikada farkı 13 sayıya (37-50) çıkardı. Hücumda ritmini arttıran ve oyunu dengeleyen sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın etkili oyunuyla 28. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 45-53. Ribas'ın üç sayılık basketleriyle üstünlüğünü koruyan İspanya temsilcisi, final periyoduna 61-52 üstün girdi. Son çeyreğe iki ekip de dış atışlardan sayılar bularak başladı. Seraphin'in sportmenlik dışı faulü sonrası Melih Mahmutoğlu ve Vesely ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 66-68. Çabuk toparlanan Barcelona, Kuric'in arka arkaya kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 7 sayıya (69-76) taşıdı. Boyalı alanı iyi savunan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın sayılarıyla bitime 1,5 dakika kala üstünlüğü yeniden ele aldı: 79-77. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada Melli ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 88-82 galip ayrıldı.