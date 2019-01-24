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Fenerbahçe Beko 90 - 75 Olympiakos

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 24.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 90-75'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko 90 - 75 Olympiakos

THY Avrupa Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 90-75 mağlup etti.

Birinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle 6-6'lık beraberlikle geçildi. Olympiakos'un savunma zafiyetinden faydalanan sarı-lacivertliler boyalı alandan ve serbest atış çizgisinde bulduğu basketlerle skoru 12-6'ya getirdi. Mola öncesinde hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe Beko, Green'in 3 sayılık basketiyle skoru 15-6'ya getirdi. Mola dönüşünde çabuk toparlayan Olympiakos art arda hücumlardan basketlerle dönünce farkı eriterek skoru 17-13'e getirdi. Son hücumu iyi kullanamayan sarı-lacivertli ekip periyodu 21-15 üstünlükle noktaladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Nikola Kalinic'in çizgi üzerinden 2 sayılık atışı ve Olympiakos'tan Timma'nın 3 sayılık basketiyle skor 23-21'e geldi. Spanoulis'in başlattığı atakta 24 saniyeyi kullanamayan Olympiakos, hücumdan eli boş döndü. Sarı-lacivertliler sonrasında çıktıkları hücumu Vesely ile iyi kullanarak skoru 27-23 yaptı. Peş peşe yakaladığı hücumları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Datome'nin smacı ve Muhammed Ali'nin 3'lüğü ile skoru 32-23 yaparak Olympiakos'a mola aldırdı. İkinci periyodun sonunda hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe Beko, yaptığı bonus paslarla Datome'nin el üstünden yaptığı atışla sayı bularak skoru 40-28 yaptı ve soyunma odasına bu skorla girdi.

Üçüncü periyodun başında da hız kesmeyen Fenerbahçe Beko boyalı alandan bulduğu 6 sayıyla skoru 46-30'a getirdi. Vesely ile boyalı alanı iyi kullanan sarı-lacivertliler burada 3 sayı bularak skoru 52-36 yaptı. Olympiakos'u kendi alanına hapseden sarı-lacivertli ekip çıktığı hücumlardan faydalanınca fark 22 sayıya ulaştı: 64-42. Üçüncü periyodun son hücumunda basket faul alan Olympiakos serbest atış çizgisinden de sayı buldu ve üçüncü periyot 68-54 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyotta da sayı üretmeye devam eden sarı-lacivertli ekip, skoru 72-57'ye getirdi. Olympiakos, Leday'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 sayı ile farkı 9 sayıya kadar indirdi: 72-63. Fenerbahçe Beko, Kalinic ile bulduğu 5 sayı ile skoru 82-68 yaptı. Maçın sonuna doğru Kalinic ile sarı-lacivertliler skoru 87-73 yaptı ve Olympiakos molası aldı. Mola sonrası Sloukas'ın serbest atışlarından sayı bulan Fenerbahçe maçı 90-75 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Olympiakos'u 90-75 mağlup etti.

VESELY MVP ÖDÜLÜNÜ ALDI

THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Jan Vesely'ye müsabaka öncesi ödülü verildi.

Çekyalı Pivot'a, ödülü eski Fenerbahçeli basketbolcu Mirsad Türkcan takdim etti.

Fenerbahçe Beko'nun 5 maçın tamamını kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görülen Vesely, maç başına 16,6 sayı, 7,2 ribaunt, 2,6 asist ve 1,2 top çalmayla mücadele etmişti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)
Fenerbahçe: Ali Muhammed 13, Green 17, Kalinic 16, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 12, Guduric 5, Vesely 7, Datome 4, Lauvergne 2
Olympiakos: Williams-Goss 3, Spanoulis 10, Papanikolaou 8, Printezis, Milutinov 11, Timma 14, Strelnieks 13, Mantzaris, Bogris 2, Leday 6, Toupane 8, Vezenkov
1. Periyot: 21-15
Devre: 40-28
3. Periyot: 68-54
Beş faulle çıkan: 33.20 Vesely (Fenerbahçe Beko)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko THY Euroleague Olympiakos

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
baskette nasıl başarılı kaldık hayret. ali koç yeterince ilgilenmemiş olabilir
futbol maçlarınada siz çıkın
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