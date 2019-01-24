Fenerbahçe Beko 90 - 75 Olympiakos

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Nikola Kalinic'in çizgi üzerinden 2 sayılık atışı ve Olympiakos'tan Timma'nın 3 sayılık basketiyle skor 23-21'e geldi. Spanoulis'in başlattığı atakta 24 saniyeyi kullanamayan Olympiakos, hücumdan eli boş döndü. Sarı-lacivertliler sonrasında çıktıkları hücumu Vesely ile iyi kullanarak skoru 27-23 yaptı. Peş peşe yakaladığı hücumları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Datome'nin smacı ve Muhammed Ali'nin 3'lüğü ile skoru 32-23 yaparak Olympiakos'a mola aldırdı. İkinci periyodun sonunda hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe Beko, yaptığı bonus paslarla Datome'nin el üstünden yaptığı atışla sayı bularak skoru 40-28 yaptı ve soyunma odasına bu skorla girdi.

Üçüncü periyodun başında da hız kesmeyen Fenerbahçe Beko boyalı alandan bulduğu 6 sayıyla skoru 46-30'a getirdi. Vesely ile boyalı alanı iyi kullanan sarı-lacivertliler burada 3 sayı bularak skoru 52-36 yaptı. Olympiakos'u kendi alanına hapseden sarı-lacivertli ekip çıktığı hücumlardan faydalanınca fark 22 sayıya ulaştı: 64-42. Üçüncü periyodun son hücumunda basket faul alan Olympiakos serbest atış çizgisinden de sayı buldu ve üçüncü periyot 68-54 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyotta da sayı üretmeye devam eden sarı-lacivertli ekip, skoru 72-57'ye getirdi. Olympiakos, Leday'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 sayı ile farkı 9 sayıya kadar indirdi: 72-63. Fenerbahçe Beko, Kalinic ile bulduğu 5 sayı ile skoru 82-68 yaptı. Maçın sonuna doğru Kalinic ile sarı-lacivertliler skoru 87-73 yaptı ve Olympiakos molası aldı. Mola sonrası Sloukas'ın serbest atışlarından sayı bulan Fenerbahçe maçı 90-75 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Olympiakos'u 90-75 mağlup etti.