Fenerbahçe Beko 92 - 59 Türk Telekom

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisinde TOFAŞ'ın rakibi oldu.

Karşılaşmaya pota altından Stimac'la sayılar üreterek başlayan Türk Telekom karşısında Kalinic'le arka arkaya üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada farkı 7 sayıya (15-8) çıkardı. Potasını iyi savunan ve Ankara temsilcisini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenebahçe Beko, hücumlardan boş dönen Türk Telekom karşısında Sloukas ile Sinan Güler'in üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 40-25. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 46-31 üstün gitti.

İkinci yarıda Stimac'la pota altından sayılar üreten Türk Telekom'a Melih Mahmutoğlu ile Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve son çeyreğe 63-44 galip durumda girdi.