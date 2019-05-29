SPOR

Fenerbahçe Beko 92 - 59 Türk Telekom

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 29.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko 92 - 59 Türk Telekom

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisinde TOFAŞ'ın rakibi oldu.

Karşılaşmaya pota altından Stimac'la sayılar üreterek başlayan Türk Telekom karşısında Kalinic'le arka arkaya üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada farkı 7 sayıya (15-8) çıkardı. Potasını iyi savunan ve Ankara temsilcisini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenebahçe Beko, hücumlardan boş dönen Türk Telekom karşısında Sloukas ile Sinan Güler'in üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 40-25. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 46-31 üstün gitti.

İkinci yarıda Stimac'la pota altından sayılar üreten Türk Telekom'a Melih Mahmutoğlu ile Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve son çeyreğe 63-44 galip durumda girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve 33. dakikada farkı 27 sayıya (73-46) çıkartan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 92-59 kazandı.

SON ÇEYREKTE GERGİNLİK

Son çeyrekte Kalinic'in kenara geldiği sırada taraftarın alkış tutması sonrası yaptığı harekete, Türk Telekomlu oyuncular tepki gösterdi.

Türk Telekom forması giyen Redding ve Yunus Emre Sonsırma'nın kenarda oturan Kalinic'in üzerine yürümesi üzerine, iki takım oyuncuları Fenerbahçe Beko kenar yönetiminin önünde tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine uyarı anonsu yapıldı.

METİN AŞIK UNUTULMADI

Dün vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü başkanlarından Metin Aşık, unutulmadı.

Karşılaşma öncesi, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapan Metin Aşık'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 16, Kalinic 22, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler 15, Sloukas 13, Egehan Arna 5, Barış Hersek, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı
Türk Telekom: Campbell 12, Redding 6, Landesberg 8, Gabriel, Stimac 14, Metin Türen, Yunus Emre Sonsırma 5, Ender Arslan 8, Kaya Peker 4, Nusret Yıldırım, Polat Kaya 2
1. Periyot: 22-17
Devre: 46-31
3. Periyot: 63-44
Beş faulle çıkan: 35.14 Redding (Türk Telekom), 37.17 Melli (Fenerbahçe Beko)

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Galatasaray Doğa Sigorta yarı finaldeGalatasaray Doğa Sigorta yarı finalde
Efes kaptanıyla uzattıEfes kaptanıyla uzattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko türk telekom

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Ve Dzeko imzayı atıyor!

Ve Dzeko imzayı atıyor!

Okan Buruk kararı resmen açıklandı!

Okan Buruk kararı resmen açıklandı!

G.Saray'da sürpriz imza! Açıklandı

G.Saray'da sürpriz imza! Açıklandı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ali Koç'tan İlker Ayrık'a teşekkür

Ali Koç'tan İlker Ayrık'a teşekkür

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

G.Saray'da sakatlık şoku!

G.Saray'da sakatlık şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko 92 - 59 Türk Telekom

Son yarı finalist F.Bahçe Beko!

Anadolu Efes Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Efes kaptanıyla uzattı

Fenerbahçe Beko 82 - 72 Türk Telekom

F.Bahçe 20 sayıdan geri döndü!

TOFAŞ 102 - 76 Beşiktaş Sompo Japan

TOFAŞ Beşiktaş'ı farklı geçti

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Ergin Ataman'la ilgili flaş karar

Galatasaray Doğa Sigorta 79 - 61 Gaziantep Basketbol

G.Saray seride 1-0 öne geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.