FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI CANLI İZLE! THY Euroleague 2023 Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Beko Alba Berlin THY EuroLeague'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen basketbol maçı öncesi birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanaılı merak konusu oldu. Fenerbahçe Beko Alba maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı bugün (3 Şubat Cuma) saat 20.45'te başlayacak.

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı canlı yayın ekranı diğer THY Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi S Sport yayınında olacak.

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI CANLI TAKİP



