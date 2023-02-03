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FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI CANLI İZLE! THY Euroleague 2023 Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03.02.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı Lacivertliler, THY EuroLeague'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmada rakibini devirip üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Sarı kanarya hızlı başladığı ligde duraklama dönemine girse de basketbolseverler onu karşılaşmayı takip etmek için Fenerbahçe Beko Alba maçı canlı izle ekranını internette araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI CANLI İZLE! THY Euroleague 2023 Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Beko Alba Berlin THY EuroLeague'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen basketbol maçı öncesi birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanaılı merak konusu oldu. Fenerbahçe Beko Alba maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı bugün (3 Şubat Cuma) saat 20.45'te başlayacak.

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı canlı yayın ekranı diğer THY Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi S Sport yayınında olacak.

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI CANLI TAKİP


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