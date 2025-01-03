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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i EuroLeague'de devirdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 23:03
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THY EuroLeague'in 19. haftasına Türk derbisi sahne oldu. Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde Anadolu Efes'i 84-76 mağlup etti. Sarı - lacivertliler bu sonuçla birlikte 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i EuroLeague'de devirdi!

THY EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Anadolu Efes'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salanu'nda oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler 84-76 kazandı.

500339_FENERBAHCE-BEKO---ANADOLU-EFES.-FOTOGRAF

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 3 maçın ardından galibiyet yüzü gördü. Anadolu Efes ise EuroLeague'de üst üste 2. toplamda ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

EuroLeague'nin bir sonraki haftasında ise Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i sahasında ağırlayacak. Anadolu Efes ise ASVEL'i konuk edecek.

500326_FENERBAHCE-BEKO---ANADOLU-EFES.-FOTOGRAF

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes
2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-16 Anadolu Efes
3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 21-16 Anadolu Efes
4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-20 Anadolu Efes

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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