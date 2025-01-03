Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i EuroLeague'de devirdi!

THY EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Anadolu Efes'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salanu'nda oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler 84-76 kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 3 maçın ardından galibiyet yüzü gördü. Anadolu Efes ise EuroLeague'de üst üste 2. toplamda ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

EuroLeague'nin bir sonraki haftasında ise Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i sahasında ağırlayacak. Anadolu Efes ise ASVEL'i konuk edecek.

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-16 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 21-16 Anadolu Efes

4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-20 Anadolu Efes