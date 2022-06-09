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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

09.06.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı için geri sayım devam ediyor. İki güçlü takım ING Basketbol Süper Ligi play-off final 2. maçında kozlarını paylaşacak. Sporseverler arama motorlarında 'Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte heyecanla beklenen maç ile ilgili merak edilenler...

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 9 Haziran Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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