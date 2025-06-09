Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek adını finale yazdırdı!

Basketbol Süper Ligi Yarı Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Oyuna etkili başlayan ve oyunun ilk dakikalarından itibaren farkı çift hanelere taşıyarak ilk periyodu 14-25 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım ilk yarıdan da 36-47 önde ayrıldı. 3’üncü çeyreği de 59-69 önde geçen konuk ekip son çeyrekte farkı iyice açarak maçtan 93-84 galip ayrıldı. Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe Beko bu sonuçla finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.