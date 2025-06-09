SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek adını finale yazdırdı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yendi ve seriyi 3-0'a getirerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek adını finale yazdırdı!
Berker İşleyen

Basketbol Süper Ligi Yarı Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Oyuna etkili başlayan ve oyunun ilk dakikalarından itibaren farkı çift hanelere taşıyarak ilk periyodu 14-25 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım ilk yarıdan da 36-47 önde ayrıldı. 3’üncü çeyreği de 59-69 önde geçen konuk ekip son çeyrekte farkı iyice açarak maçtan 93-84 galip ayrıldı. Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe Beko bu sonuçla finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle final oynayacak.

Screenshot_3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Köhn'den müjdeli haber!Galatasaray'a Köhn'den müjdeli haber!
Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...
Anahtar Kelimeler:
Basketbol fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Apple, iOS 26’yı resmen tanıttı

Apple, iOS 26’yı resmen tanıttı

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten çok sert mesaj

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten çok sert mesaj

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...

Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a zehir zemberek sözler!

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a zehir zemberek sözler!

Galatasaray'a Köhn'den müjdeli haber!

Galatasaray'a Köhn'den müjdeli haber!

Takım
O
Av
P
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.