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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında sahasında ağırladığı Türk Telekom'u 101-94 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi
Begüm Özkaynak

Maça etkili başlayan Türk Telekom olsa da Fenerbahçe dengeyi sağladı ve ilk 5 dakika 11-11 eşitlikle geçildi. İlk periyot Fenerbahçe'nin 23-20 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyodun ilk 2 dakikasında 9 sayı bulan Türk Telekom, 29-27 öne geçti. 9-0'lık seri yapan sarı-lacivertliler, 6 dakika kala 7 sayılık farkı yakaladı: 36-29. Kalan sürede Türk Telekom, hücumda hızını artırdı ve ilk yarı 51-51 eşitlikle bitti.

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Üçüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, periyot sonuna 6 dakika kala farkı 6 sayıya yükseltti: 55-61. Fark 6'ya çıktıktan sonra savunmada ve hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, 10-0'lık seriyle 65-61 öne geçti.

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YARI FİNALDE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLE KARŞILAŞACAK

Türk Telekom kalan bölümde dengeyi sağladı ve final periyoduna 72-72 eşitlikle gidildi. Son periyoda da etkili başlayan Türk Telekom, bitime 6.20 kala farkı 4 sayı yaptı: 79-83. Fenerbahçe, 2.11 kala 92-91'lik skorla bir kez daha öne geçti. Sarı-lacivertliler, son 27 saniyeye 3 sayılık farkla girdi: 97-94. Maçı 101-94 kazanan Fenerbahçe Beko, yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi
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