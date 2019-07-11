Fenerbahçe Beko Berkay Candan'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'den Berkay Candan'la anlaşmaya vardı. Resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.

Beinsports'un haberire göre, 26 yaşındaki uzun forvet, basketbola Fenerbahçe Ülker bünyesinde başladı ve 3 sezonluk maceranın ardından sırasıyla Olin Edirne, Aykon TED Kolejliler, Banvit, Trabzonspor Medical Park, Muratbey Uşak Sportif, Eskişehir Basket ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece kulüplerinde oynadı.

Geçtiğimiz sezon Arel Üniversitesi forması giyen Candan, 7.2 sayı, 3,8 ribaund ve 1,1 asistlik ortalamaları tutturdu.

Aralarında Barış Hersek'in de olduğu 4 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyuran Fenerbahçe Beko, böylece 4 numara pozisyonuna yerli bir takviye yapmış oldu.

