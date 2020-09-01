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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı hazırlık maçında mağlup etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.09.2020 22:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 79-77’lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı hazırlık maçında mağlup etti

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen mücadeleye sarı-lacivertliler hızlı başlayarak ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı.

Fenerbahçe üstünlüğünü müsabakanın ilk devresinde de sürdürerek, ilk yarıyı 37-32’lik skorla önde bitirdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de farkı koruyan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği de 56-52 ile tamamladı. Mücadele Fenerbahçe Beko’nun 79-77’lik üstünlüğü ile noktalanmış oldu.

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