Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı hazırlık maçında mağlup etti

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen mücadeleye sarı-lacivertliler hızlı başlayarak ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı.
Fenerbahçe üstünlüğünü müsabakanın ilk devresinde de sürdürerek, ilk yarıyı 37-32’lik skorla önde bitirdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de farkı koruyan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği de 56-52 ile tamamladı. Mücadele Fenerbahçe Beko’nun 79-77’lik üstünlüğü ile noktalanmış oldu.
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