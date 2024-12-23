Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko, Sırp pivot Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Boban Marjanovic’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MARJANOVİC'İN RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 6 EuroLeague maçında süre alan Marjanovic, 4.0 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.