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Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yollarını ayırdı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.12.2024 17:45
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Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic’e veda etti. Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague’de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala kadrosuna dahil ettiği 36 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin kullanılarak, yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko, Sırp pivot Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Boban Marjanovic’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MARJANOVİC'İN RAKAMLARI

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Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 6 EuroLeague maçında süre alan Marjanovic, 4.0 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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