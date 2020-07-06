Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Jan Vesely...

Fenerbahçe Beko’da Obradovic’in bir yıl takım çalıştırmama kararının ardından büyük değişimler yaşanıyor. Ayrılık rüzgarının Datome ile başladığı Kanarya’da Vesely için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Barcelona’nın yeni Başantrenörü Jasikevicius, yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Vesely’nin F.Bahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Kanarya’nın yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor. (Akşam)
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