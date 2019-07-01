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Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Marko Guduric Memphis Grizzlies'te

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.07.2019 19:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'da Nikolo Melli'nin New Orleans Pelicans'a gitmesinin ardından Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Marko Guduric Memphis Grizzlies'te

Ayrıntılar geliyor...

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Fenerbahçe Guduric

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