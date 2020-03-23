Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome'den koronavirüs açıklaması!

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Gigi Datome, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm takım olarak tedirgin olduklarını söyleyen yıldız isim koronavirüs testi yaptırdıklarını açıkladı.
"TEST YAPTIRDIK"
Datome, "Birçoğumuzun endişesi vardı, soğuk algınlığı vardı ve koronavirüs haberlerini okuyan herkes kendi durumunu merak etti. Test yaptırdık ve sonuçları bekliyoruz." dedi.
"BEN KARANTİNADAYIM"
Datome, "Türkiye'de henüz evden çıkmama ile ilgili kesin bir kural olmasa da, ben karantinadayım. Şu anda yapılması gereken en iyi şey bu." diyerek karantina altında olduğunu açıkladı.
"ŞAMPİYONLUK BİRİNCİYE VERİLMEZ"
Datome, "Sezon devam etmeyecekse, şampiyonluğu ligin tepesindeki takıma vermek çok mantıklı değil çünkü futbolun dışında, basketbolda sonuç playoff ile belirleniyor. Bir şampiyonluğu feda etmemiz gerekirse, ederiz ve yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.
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