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Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, Madrid Deplasmanında Yok!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2020 22:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, Real Madrid maçının kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, Madrid Deplasmanında Yok!

Turkish Airlines EuroLeague’in 10. haftasında Real Madrid‘in konuğu olacak temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Real Madrid deplasmanında Vesely forma giyemeyecek.

23.00’da oynanacak müsabaka öncesinde Fenerbahçe Beko’dan yapılan açıklamada Jan Vesely’nin rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldığı duyruldu. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Nando de Colo da forma giyemeyecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Lütfen her ne olursa olsun Arslanlar gibi mücadele edin,yenilin ama 40 sayı fark yemeyin,Allah Aşkına...
Real madrid pafla çıksın maça
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