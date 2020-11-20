Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, Madrid Deplasmanında Yok!

Turkish Airlines EuroLeague’in 10. haftasında Real Madrid‘in konuğu olacak temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Real Madrid deplasmanında Vesely forma giyemeyecek.
23.00’da oynanacak müsabaka öncesinde Fenerbahçe Beko’dan yapılan açıklamada Jan Vesely’nin rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldığı duyruldu. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Nando de Colo da forma giyemeyecek.
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