Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, Madrid Deplasmanında Yok!

Turkish Airlines EuroLeague’in 10. haftasında Real Madrid‘in konuğu olacak temsilcimiz Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Real Madrid deplasmanında Vesely forma giyemeyecek.

23.00’da oynanacak müsabaka öncesinde Fenerbahçe Beko’dan yapılan açıklamada Jan Vesely’nin rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldığı duyruldu. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Nando de Colo da forma giyemeyecek.

