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Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic ile yollar ayrıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Zeljko Obradovic'in ayrılması sonrası yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı... Valencia, 28 yaşındaki Sırp basketbolcu Nikola Kalinic ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Yıldız isim, sarı-lacivertli ekiple 2017'de THY Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Aynı zamanda ülkesinin milli takımında da forma giyen Klanic, FIBA 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti.

Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic ile yollar ayrıldı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Valencia Basketbol Takımı, 5 yıldır Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı.

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Kariyerinin başında ülkesinin Vojvodina Novi Sad ve Radnicki takımlarında oynayan Kalinic, 2014'te Kızılyıldız'a transfer olarak THY Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giymişti.

Burada gösterdiği performansla dikkati çekip 1 yıl sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli ekiple 2017'de THY Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

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Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kalinic, FIBA 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: DHA / İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kafayı yicem gidenlere bak gelenlere bak euroleagden euro cup kadrosuna döndük.
sporcu kalmadı takımda
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