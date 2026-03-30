Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'den ayrılık kararı

Fenerbahçe Beko, 2022-2026 yılları arasında formasını giyen Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ederken, Wilbekin'e kariyerinin devamında başarılar diledi.

Burak Kavuncu

Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 30 Mart 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla, 2022-23 sezonunda kadrosuna kattığı ve dört sezon boyunca takımın başarısı için ter döken 32 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin! Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Scottie Wilbekin'e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Beko'ya katıldığı günden itibaren takımın önemli bir parçası olmuştu. Özellikle hücumdaki etkinliği ve oyun kurucu yetenekleriyle dikkat çeken Wilbekin, taraftarların da sevgisini kazanmıştı. Dört sezon boyunca sarı-lacivertli formayla birçok önemli maça çıkan ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Wilbekin'in ayrılığı, basketbol camiasında sürpriz olarak karşılandı.

ABD doğumlu olan ve daha önce Türk Milli Basketbol Takımı'nda da forma giyen Wilbekin'in, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Türkiye'de Darüşşafaka'da da görev yaptığı biliniyor. Tecrübeli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Wilbekin'i transfer etmek için sıraya girebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe Beko'nun, Wilbekin'in ayrılığı sonrasında oyun kurucu pozisyonuna takviye yapması bekleniyor. Kulübün, transfer döneminde bu bölgeye deneyimli ve skorer bir oyuncu arayışına gireceği tahmin ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor.

Scottie Wilbekin'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılması, takım için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ancak kulüp, Wilbekin'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Wilbekin'in kariyerinin bundan sonraki döneminde neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

