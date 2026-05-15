A Milli Takım'ın Dünya Kupası heyecanına müzik dünyasından şarkılı destek! Sinan Akçıl, Edis, Semicenk...

A Milli Futbol Takımı'mızın 24 yıllık aradan sonra Dünya Kupası bileti alması, müzik dünyasında da hareketlilik başlattı. Turnuvaya kısa bir süre kala Sinan Akçıl, Semicenk, Doğuş, Edis ve ünlü sanatçılar, Ay-yıldızlılar için hazırladıkları şarkı ve marşları açıklamaya başladı.

Enes Çırtlık

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık bir aranın ardından Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmesiyle birlikte, müzik dünyasında da yeni marş hazırlıkları ivme kazandı. Turnuvaya geri sayım sürerken, Ay-yıldızlı ekibi desteklemek amacıyla birçok sanatçı stüdyoya girerek hazırladıkları eserleri dinleyicilerin beğenisine sunmaya başladı.

SİNAN AKÇIL'DAN "TÜRKLER GELİYOR"

Müzik camiasında, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için seslendirdiği "Bir Oluruz Yolunda" adlı eserinin uzun yıllar süren etkisinin ardından yeni bir marş beklentisi doğmuştu. Bu beklentiye ilk yanıt veren isimlerden biri sanatçı ve besteci Sinan Akçıl oldu.

Akçıl tarafından A Milli Takım için özel olarak bestelenen "Türkler Geliyor" marşı geçtiğimiz günlerde resmi olarak yayınlandı.

SEMİCENK VE EDİS DE KÜÇÜK BİR BÖLÜM YAYINLADI

Semicenk de hazırladığı marşın 36 saniyelik bir bölümünü Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Edis ise daha önce seslendirdiği "Martılar" adlı şarkısını milli takım için "Ölürüz Türkiye'nin Aşkına" ismiyle yeniden yorumladı.

Edis de tıpkı Semicenk gibi şarkının kısa bir bölümünü (yaklaşık 31 saniyelik) takipçileriyle paylaştı.

MERO VE MURDA'DAN "ADIMIZ TÜRKİYE"

‘Bizim Çocuklara’ özel bir Dünya Kupası şarkısı da rap müzik camiasından geldi.

Mero ve Murda'nın birlikte hazırladığı "Adımız Türkiye" adlı parça yayınlandıktan kısa bir süre sonra dikkat çekmeyi başardı.

