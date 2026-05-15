Galatasaraylı isme Göztepe kancası! Okan Buruk'un kararı...

Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, kazanılan şampiyonluk sonrası zaman kaybetmeden gözünü yaz transfer dönemine çevrildi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom, yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak. Hem hem iç hem de dış transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GÖZTEPE EREN ELMALI'YI İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Eren Elmalı, Süper Lig'nin köklü kulüplerinden Göztepe'nin transfer listesine girdi.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren milli oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk da Eren Elmalı'nın takımda kalmasını istiyor. Eren Elmalı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 maçta 4 gol attı. 25 yaşındaki sol bekin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.