Galatasaraylı isme Göztepe kancası! Okan Buruk'un kararı...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Göztepe'nin sarı-kırmızılıların milli futbolcusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Cansu Çamcı

Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, kazanılan şampiyonluk sonrası zaman kaybetmeden gözünü yaz transfer dönemine çevrildi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom, yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak. Hem hem iç hem de dış transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GÖZTEPE EREN ELMALI'YI İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Eren Elmalı, Süper Lig'nin köklü kulüplerinden Göztepe'nin transfer listesine girdi.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren milli oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk da Eren Elmalı'nın takımda kalmasını istiyor. Eren Elmalı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 maçta 4 gol attı. 25 yaşındaki sol bekin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Bir diskalifiye daha! Acun Ilıcalı "Çaresiz kaldık" diyerek duyurdu

Gelen hesap dudak uçuklattı

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

