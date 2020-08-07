Fenerbahçe Beko'da yeni sezon başladı

Sarı-lacivertlileri sezon açılışında başkan vekili Semih Özsoy yalnız bırakmadı. Antrenman öncesinde genel menajer Maurizio Gherardini, saha ortasında oyuncularla ve teknik heyetle kısa bir toplantı yaptı.
Yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yokluğunda asistan koçlar yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, henüz takıma dahil olmayan yeni transferlerden Lorenzo Brown ile Edgaras Ulanovas da yer almadı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman kondisyon çalışmasıyla başladı ve ardından iki grup halinde yapılan idmanla devam etti.
Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov bugün İstanbul'a gelecek ve yarın yapılacak idmandan itibaren takımın başındaki yerini alacak. Sarı-lacivertliler, Ulanovas ve Brown'un da katılımıyla, önümüzdeki hafta yapılacak Topuk Yaylası kampında çalışmalarını tam kadro sürdürecek.
(DHA)
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