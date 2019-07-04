SPOR

Fenerbahçe Beko'dan Chris Singleton harekatı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 04.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Süper Ligi'nde şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor.Sarı laciverli takım bir ismi daha transfer listesine aldı.

Fenerbahçe Beko'dan Chris Singleton harekatı

Fenerbahçe Beko, Barcelona'nın 29 yaşındaki 2.03'lük şutörü Chris Singleton ile görüşmelere başladı. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ısrarcı olduğu bu ismin imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Barcelona, Mirotic transferinin ardından Singleton'ın sözleşmesini uzatmadı. Geçen sezon Katalan ekibine katılan ABD'li forvet, 8 sayı 4.4 ribaund 0.9 asist ile beklentilerin altında kalmıştı.

DE COLO BİLMECESİ

Marko Guduric ve Nicolo Melli ile vedalaşan Fenerbahçe Beko'da Kotas Sloukas ile 3 senelik sözleşme yenilenirken, Sarı Lacivertlilerin guard rotasyonundaki hedefi ise Nando De Colo. Geçtiğimiz günlede beIN SPORTS yorumcusu İsmail Şenol paylaştığı bilgide Fenerbahçe'nin Fransız oyuncuya teklif yapıtğını ve De Colo'nun cevabının beklendiğini söyledi.

11

10


PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Barcelona, Higgins'i transfer ettiBarcelona, Higgins'i transfer etti
Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yenilediReal Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
thy avrupa ligi Tahincioğlu Süper Ligi Fenerbahçe Beko barcelona Chris Singleton

En Çok Okunan Haberler

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'

Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'

Fenerbahçe, yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe, yıldız ismin transferini açıkladı

Avrupa'da çılgın transfer! 126 milyon euro

Avrupa'da çılgın transfer! 126 milyon euro

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rick Pitino dönemi sona erdi

Rick Pitino dönemi sona erdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Itoudis 2 yıl daha CSKA'da

Itoudis 2 yıl daha CSKA'da

Efes, Micic'le sözleşme yeniledi

Efes, Micic'le sözleşme yeniledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko'dan Chris Singleton harekatı

Fenerbahçe'de Singleton harekatı

Barcelona, Cory Higgins'i transfer etti

Barcelona, Higgins'i transfer etti

Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Fenerbahçe'de Gigi Datome de imzalayacak iddiası

Fenerbahçe'de iç transfer

Zenit, THY Euroleague'de wildcard'ın sahibi oldu

Wildcard Zenit'e gitti

Panathinaikos'ta Pedoulakis dönemi

Panathinaikos'ta Pedoulakis dönemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.