Fenerbahçe Beko'dan Chris Singleton harekatı

Fenerbahçe Beko, Barcelona'nın 29 yaşındaki 2.03'lük şutörü Chris Singleton ile görüşmelere başladı. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ısrarcı olduğu bu ismin imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Barcelona, Mirotic transferinin ardından Singleton'ın sözleşmesini uzatmadı. Geçen sezon Katalan ekibine katılan ABD'li forvet, 8 sayı 4.4 ribaund 0.9 asist ile beklentilerin altında kalmıştı.

DE COLO BİLMECESİ

Marko Guduric ve Nicolo Melli ile vedalaşan Fenerbahçe Beko'da Kotas Sloukas ile 3 senelik sözleşme yenilenirken, Sarı Lacivertlilerin guard rotasyonundaki hedefi ise Nando De Colo. Geçtiğimiz günlede beIN SPORTS yorumcusu İsmail Şenol paylaştığı bilgide Fenerbahçe'nin Fransız oyuncuya teklif yapıtğını ve De Colo'nun cevabının beklendiğini söyledi.



