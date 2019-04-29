Fenerbahçe Beko'dan Datome açıklaması

Fenerbahçe Beko Kulübü'nden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Luigi Datome, 28 Nisan Pazar günü oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının dördüncü çeyreğinde sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Datome'nin durumu Final Four sürecine kadar gözlemlenecek ve oyuncumuzun son durumuna sağlık durumunun gelişimine göre karar verilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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