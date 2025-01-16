Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! deplasmanda Kızıl Yıldız'ı yıktı!

THY EuroLeague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızıl Yıldız'ın konuğu oldu.

Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler, 96-91 kazandı.

Bu galibiyetle birlikte EuroLeague'deki 13. galibiyetini elde eden Kanarya, üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

1. PERİYOT SONUCU: Kızıl Yıldız 24-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Kızıl Yıldız 19-28 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Kızıl Yıldız 18-21 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: Kızıl Yıldız 30-26 Fenerbahçe Beko