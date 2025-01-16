SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League
  4. Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! deplasmanda Kızıl Yıldız'ı yıktı!

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! deplasmanda Kızıl Yıldız'ı yıktı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.01.2025 00:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'in 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan tarafar 96-91'lik skor ile Fenerbahçe Beko oldu. Bu sonuçla birlikte sarı - lacivertliler üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! deplasmanda Kızıl Yıldız'ı yıktı!

THY EuroLeague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızıl Yıldız'ın konuğu oldu.

Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler, 96-91 kazandı.

Bu galibiyetle birlikte EuroLeague'deki 13. galibiyetini elde eden Kanarya, üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

1. PERİYOT SONUCU: Kızıl Yıldız 24-21 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Kızıl Yıldız 19-28 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Kızıl Yıldız 18-21 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT SONUCU: Kızıl Yıldız 30-26 Fenerbahçe Beko

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko EuroLeague
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çamaşır suyu markası marketlerden toplatılıyor! İşte nedeni...

Çamaşır suyu markası marketlerden toplatılıyor! İşte nedeni...

Trump duyurdu: "İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandı"

Trump duyurdu: "İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandı"

Fatih Terim ve Hamdallah arasında şaşırtan anlar! Kimse beklemiyordu... Elindeki suyu sıçrattı!

Fatih Terim ve Hamdallah arasında şaşırtan anlar! Kimse beklemiyordu... Elindeki suyu sıçrattı!

Galatasaray'a 2025 sürprizi! Çılgın plan: Transfer yetkisi verildi!

Galatasaray'a 2025 sürprizi! Çılgın plan: Transfer yetkisi verildi!

Fenerbahçe'ye olumsuz haberler peş peşe geliyor! Transferde işler yolunda gitmiyor...

Fenerbahçe'ye olumsuz haberler peş peşe geliyor! Transferde işler yolunda gitmiyor...

Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray devreye girdi!

Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaray devreye girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.