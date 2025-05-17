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Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray'ı farklı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray'ı 94-70 yendi.

Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray'ı farklı mağlup etti
Emre Şen

İki takım da maçın ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanırken Galatasaray, 5. dakikada 10-6 öne geçti. Daha sonra tempoyu arttıran ve skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç, Guduric, Metecan Birsen ve Melli ile dış atışlardan isabet buldu. Etkili mücadelesini devam ettiren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 53-32 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Baldwin'in üç sayılık isabetiyle farkı 24 (63-39) sayıya çıkardı. Galatasaray, Buğrahan Tuncer, Samet Geyik ve Izundu'nun basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Fenerbahçe Beko son periyoda da 75-52 önde girdi.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, derbiden 94-70 galip ayrıldı.

YAKUP SEKİZKÖK, DİSKALİFİYE OLDU

Galatasaray başantrenörü Yakup Sekizkök, müsabakada diskalifiye edildi.

Üçüncü periyodun bitmesine 3 dakika 15 saniye kala tartıştığı hakemin üst üste iki teknik faul çaldığı Sekizkök, maçtan diskalifiye oldu.

FENERBAHÇE TARAFTAR, ALİ KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakada kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar, maçın son periyodunda yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

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Fenerbahçe Beko fenerbahçe
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