'Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile anlaştı' iddiası

Zeljko Obradovic'in ardından Igor Kokoskov'u takımın başına getiren Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler bu doğrultuda ilk adımlarını da atmaya başladı.
beIN Sports'un geçtiği son dakika haberine göre, Fenerbahçe Beko, Sassari'nin 27 yaşındaki Kanadalı forveti Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
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