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'Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile anlaştı' iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.07.2020 09:17 | Son Güncelleme

Yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da, Sassari'den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

'Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ile anlaştı' iddiası

Zeljko Obradovic'in ardından Igor Kokoskov'u takımın başına getiren Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler bu doğrultuda ilk adımlarını da atmaya başladı.

beIN Sports'un geçtiği son dakika haberine göre, Fenerbahçe Beko, Sassari'nin 27 yaşındaki Kanadalı forveti Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.

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