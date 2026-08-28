Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek rekor teklif!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, kadrosundaki yıldız isimlere gelen cazip teklifleri değerlendirmeye devam ederken, savunma hattı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Afrika basınında yer alan iddialara göre; Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki sağ beki Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

39 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE VETO

Suudi Arabistan ekibinin, Fildişi Sahilli savunmacı için Galatasaray'a tam 39 milyon Euro'luk resmi bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, bu devasa rakama rağmen teklifi yetersiz bularak masadan kalktığı ve teklifi reddettiği aktarıldı.

Öte yandan, transfer iddialarının merkezindeki Wilfried Singo'nun da Arabistan seçeneğine kapılarını kapattığı ve kariyerine Galatasaray formasıyla Süper Lig'de devam etmek istediği ifade edildi.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE İSTİKRAR YAKALAYAMADI

2025 yılının yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla transfer edilen Singo, sahada kaldığı süre boyunca sergilediği performansla beğeni toplasa da yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle beklenen istikrarı bir türlü sağlayamadı.

Başarılı sağ bek, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğundan bu yana tam 145 gününü rehabilitasyon sürecinde geçirirken, takımını 23 resmi karşılaşmada yalnız bırakmak zorunda kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2030 YILINA KADAR

Galatasaray'dan yıllık 4.8 milyon Euro maaş kazanan Wilfried Singo'nun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor. 25 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.