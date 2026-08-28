SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek rekor teklif!

Suudi Arabistan ekibi Damac FC'nin, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo için yaptığı 39 milyon Euro'luk astronomik teklif sarı-kırmızılı yönetim tarafından geri çevrildi. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi.

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek rekor teklif!
Emre Şen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Galatasaray, kadrosundaki yıldız isimlere gelen cazip teklifleri değerlendirmeye devam ederken, savunma hattı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Afrika basınında yer alan iddialara göre; Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki sağ beki Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

39 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE VETO

Galatasaray a transfer piyasasını altüst edecek rekor teklif! 1

Suudi Arabistan ekibinin, Fildişi Sahilli savunmacı için Galatasaray'a tam 39 milyon Euro'luk resmi bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, bu devasa rakama rağmen teklifi yetersiz bularak masadan kalktığı ve teklifi reddettiği aktarıldı.

Öte yandan, transfer iddialarının merkezindeki Wilfried Singo'nun da Arabistan seçeneğine kapılarını kapattığı ve kariyerine Galatasaray formasıyla Süper Lig'de devam etmek istediği ifade edildi.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Galatasaray a transfer piyasasını altüst edecek rekor teklif! 2

2025 yılının yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla transfer edilen Singo, sahada kaldığı süre boyunca sergilediği performansla beğeni toplasa da yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle beklenen istikrarı bir türlü sağlayamadı.

Başarılı sağ bek, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğundan bu yana tam 145 gününü rehabilitasyon sürecinde geçirirken, takımını 23 resmi karşılaşmada yalnız bırakmak zorunda kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2030 YILINA KADAR

Galatasaray a transfer piyasasını altüst edecek rekor teklif! 3

Galatasaray'dan yıllık 4.8 milyon Euro maaş kazanan Wilfried Singo'nun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor. 25 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Leao olmayınca rota tanıdık isme kırıldıGalatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Leao olmayınca rota tanıdık isme kırıldı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Wilfried Singo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.