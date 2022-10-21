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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de doludizgin devam ediyor!

21.10.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 79-77'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de doludizgin devam ediyor!

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 79-77 yendi.

Sarı-lacivertliler 4. maçında 4. galibiyetini elde ederken, Valencia Basket 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 8, Hayes-Davis 17, Pierre 2, Motley 16, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Edwards 2, Jekiri 2, Guduric 10, Booker 2
Valencia Basket: Claver 7, Puerto 7, Prepelic 4, Jones 16, Dubljevic 13, Harper 5, Pradilla 3, Lopez-Arostegui 5, Van Rossom 10, Radebaugh 2, Alexander 5

İlk periyot: 20-25

Devre: 34-43

Üçüncü periyot: 60-58

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