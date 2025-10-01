Fenerbahçe Beko Euroleague'in ilk maçında farklı başlangıç yaptı! Paris Basketbol'u ezdi geçti...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, Euroleague 2025-26 sezonu ilk maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u 96-77 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Sergio Silva (Portekiz)
Fenerbahçe: Devon Hall 22, Talen Horton Tucker 20, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Bonzie Colson 7, Armando Bacot 4, Wade Baldwin 10, Nicolo Melli 9, Tarık Biberovic 9, Khem Birch 2, Onuralp Bitim, Brandon Boston Jr. 5, Metecan Birsen 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Paris Basketbol: Yakuba Ouattara 5, Justin Robinson 17, Sebastian Herrera 2, Amath M’Baye 6,
Mouhamed Faye 2, Nadir Hifi 23, Daulton Hommes 9, Derek Willis 4, Allan Dokossi 2, Jeremy Morgan 2, Leopold Cavaliere 5, Ismael Bako
Başantrenör: Francesco Tabellini
