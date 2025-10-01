SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League

Fenerbahçe Beko Euroleague'in ilk maçında farklı başlangıç yaptı! Paris Basketbol'u ezdi geçti...

Euroleague'in son şampiyonu temsilcimiz Fenerbahçe Beko Avrupa arenasına galibiyetle başladı. Rakibi Paris Basketbolu farklı geçen sarı lacivertli ekip ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Euroleague'in ilk maçında farklı başlangıç yaptı! Paris Basketbol'u ezdi geçti...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, Euroleague 2025-26 sezonu ilk maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u 96-77 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Sergio Silva (Portekiz)

Fenerbahçe Beko Euroleague in ilk maçında farklı başlangıç yaptı! Paris Basketbol u ezdi geçti... 1

Fenerbahçe: Devon Hall 22, Talen Horton Tucker 20, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Bonzie Colson 7, Armando Bacot 4, Wade Baldwin 10, Nicolo Melli 9, Tarık Biberovic 9, Khem Birch 2, Onuralp Bitim, Brandon Boston Jr. 5, Metecan Birsen 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Fenerbahçe Beko Euroleague in ilk maçında farklı başlangıç yaptı! Paris Basketbol u ezdi geçti... 2

Paris Basketbol: Yakuba Ouattara 5, Justin Robinson 17, Sebastian Herrera 2, Amath M’Baye 6,
Mouhamed Faye 2, Nadir Hifi 23, Daulton Hommes 9, Derek Willis 4, Allan Dokossi 2, Jeremy Morgan 2, Leopold Cavaliere 5, Ismael Bako

Başantrenör: Francesco Tabellini

  1. Periyot: 25-19 (Fenerbahçe lehine)
    Devre: 43-40 (Fenerbahçe lehine)
  2. Periyot: 70-59 (Fenerbahçe lehine)Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır
    Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yusuf Demir'in transferi Cimbom'a pahalıya patladı!Yusuf Demir'in transferi Cimbom'a pahalıya patladı!
Newcastle'dan Şampiyonlar Ligi'nde kritik galibiyet!Newcastle'dan Şampiyonlar Ligi'nde kritik galibiyet!

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Paris thy euroleague
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.