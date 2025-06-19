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Fenerbahçe Beko ezeli rakibi Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek seriyi 2-0 yaptı...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko ezeli rakibi Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek seriyi 2-0 yaptı...
Burak Kavuncu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve avantajı ele geçirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, tamamı Birch'ün kaydettiği sayılarla 3. dakikada 9-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikada farkı 4 sayıya indirerek maça ortak oldu. İlk çeyreğin son dakikalarında arka arkaya basketlerle farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.

İki takım da ikinci çeyrekte organize hücum geliştirmekte zorlandı. Dış atışlardan bulduğu 2 isabetle siyah-beyazlılara üstünlük kurarak bir ara 16 sayılık fark yakalayan Fenerbahçe Beko, devre arasına 48-34 üstün girdi.

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 68-55 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş Fibabanka; Sleva, Berk İbrahim Uğurlu ve Terry'nin kaydettiği basketlerle farkı hızla eritti. Siyah-beyazlı ekip, Mathews'un isabetli dış atışıyla 39. dakikada farkı 5'e kadar indirse de son bölümde serbest atış çizgisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 84-76'lık galibiyetle ayrılarak seride durum 2-0’a getirdi.

Seride 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

BAŞKANLAR DERBİYİ BİRLİKTE İZLEDİ...

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Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı salonda karşıladı. İki başkan derbiyi saha kenarında birlikte izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Süper Ligi beşiktaş fenerbahçe final
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