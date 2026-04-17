Fenerbahçe Beko Fransa'da nefes aldı! Kötü seriye dur dedi

Fenerbahçe Beko, Fransa'da normal sezona nokta koydu! Asvel'i 81-76 mağlup eden Sarı-Lacivertlilerde Horton-Tucker ve Biberovic galibiyeti getiren isimler oldu.

Fenerbahçe Beko Fransa'da nefes aldı! Kötü seriye dur dedi
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Beko, Euroleague normal sezonunun perde kapandığı gecede Fransa deplasmanından zaferle döndü. Sarı-lacivertliler, LDLC Arena’da karşılaştığı Asvel’i 81-76’lık skorla devirerek normal sezonu galibiyetle noktaladı ve play-off öncesi moral depoladı.

PARKEDE SARUNAS JASIKEVICIUS DOKUNUŞU

Fenerbahçe Beko Fransa da nefes aldı! Kötü seriye dur dedi 1

Maça fırtına gibi başlayan temsilcimiz, özellikle ilk çeyrekte kurduğu baskıyla rakibine nefes aldırmadı. İlk periyodu 24-16 önde kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 48-42’lik üstünlükle giderek oyunun kontrolünü elinde tuttu. Üçüncü çeyrekte savunma kilidini tamamen kapatan Fenerbahçe, sadece 8 sayı yediği bu periyotta farkı 20 sayıya kadar çıkardı (70-50).

HORTON-TUCKER VE BIBEROVIC SÜRÜKLEDİ

Fenerbahçe Beko Fransa da nefes aldı! Kötü seriye dur dedi 2

Fenerbahçe cephesinde galibiyetin mimarları parkede devleşti. Yeni transferlerin ve genç yıldızların katkısı galibiyeti getiren anahtar oldu:

Horton-Tucker: 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu ve galibiyette başrol oynadı.

Fenerbahçe Beko Fransa da nefes aldı! Kötü seriye dur dedi 3

Tarık Biberovic: 17 sayılık katkısıyla kritik anlarda sahneye çıktı.

Boston Jr: 10 sayı ile çift hanelere ulaşan bir diğer isim oldu.

Asvel cephesinde ise Shaquille Harrison’ın 25 sayılık bireysel performansı, Fransız ekibini yenilgiden kurtarmaya yetmedi.

FİNAL PERİYODUNDA ASVEL DÖNMEYE ÇALIŞTI

Fenerbahçe Beko Fransa da nefes aldı! Kötü seriye dur dedi 4

Maçın son bölümünde 20 sayılık farkın getirdiği rehaveti değerlendiren ev sahibi ekip, 26 sayı üreterek farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko hata yapmadı. Tecrübeli kadrosuyla oyunun sonunu yöneten temsilcimiz, sahadan 81-76 galip ayrılarak taraftarını bir kez daha sevindirdi.

MAÇIN KARNESİ
Salon: LDLC Arena

Periyot Skorları:

Periyot: 16-24

Devre: 42-48

Periyot: 50-70

Final: 76-81

