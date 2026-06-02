SON DAKİKA: A Milli Takımın Dünya Kupası'na gidecek 26 kişilik kadrosu açıklandı!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu açıklandı.
A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor.
KALECİLER:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
SAVUNMACILAR:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
ORTA SAHALAR:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
FORVETLER:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
A Millî Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.
A Millî Takımımız, bugün saat 13.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Fort Lauderdale kentine yolculuk edecek.
2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.
🇹🇷 Bir forma, bir tutku, bir aidiyet... Nesilden nesile aktarılan en değerli miras.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026
🌍🏆 İşte 24 yıl sonra bayrağımızı ve ay yıldızlı formamızı Dünya Kupası'nda temsil edecek A Millî Takım aday kadromuz:#BizimÇocuklar🇹🇷 | #FIFAWorldCup | #TürkÖndeTürkİleri
