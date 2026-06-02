SON DAKİKA: A Milli Takımın Dünya Kupası'na gidecek 26 kişilik kadrosu açıklandı!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu açıklandı.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor.

KALECİLER:

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

SAVUNMACILAR:

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

ORTA SAHALAR:

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

FORVETLER:

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

A Millî Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

A Millî Takımımız, bugün saat 13.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Fort Lauderdale kentine yolculuk edecek.

2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.