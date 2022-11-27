Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef'i 91-97 mağlup etti! Itoudis'in Galatasaray'ın kaptanına yaptığı hareket maça damga vurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyacan 8. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 8. hafta mücadelesinde, son haftalarda çıkışa geçen Galatasaray Nef, ligde ve THY Euroleague'de şimdiye dek sadece 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 91-97'lik üstünlüğü ile sona erdi.

KÜFÜR İTİRAZI!

Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, Galatasaray Nef kaptanı Göksenin Köksal'ın 'küfür' ettiğini iddia edip, itirazda bulundu.

ITOUDIS EL SALLADI!



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Yaşanan 'küfür' itirazı sonrası maçta gerginlik artarken, Galatasaray Nef kaptanı Göksenin Köksal'ın kaçırdığı üçlük atışı sonrası, Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis'in Köksal'a el sallaması maça damga vurdu.

