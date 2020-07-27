Fenerbahçe Beko, Jarell Eddie ile anlaştı!

Fenerbahçe Beko, yeni sezon için bir ismi daha kadrosuna kattı. Jarrell Eddie ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı.

İşte o açıklama;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak İspanya'nın UCAM Murcia takımında forma giyen şutör Jarell Eddie (2.01, 1991) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

30 Ekim 1991 tarihinde Tampa, Florida'da dünyaya gelen Jarell Eddie, kolej kariyerinde Virginia Tech forması giydi. 2010-14 yılları arasında Virginia Tech ile NCAA'de boy gösteren Eddie, 2014 yazında ilk olarak Washington Wizards ile Yaz Ligi'nde süre aldı, ardından da sözleşme imzaladığı Atlanta Hawks ile profesyonel kariyerine adım attı. Aynı sezon içerisinde birkaç kez takım değiştiren Eddie, Gelişim Ligi ekiplerinden Austin Spurs ile 50 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 13.0 sayı (%41.5 iki sayı, %43.3 üç sayı, %86.7 serbest atış), 3.6 ribaund, 1.0 asist ortalamaları tutturdu.

2015 yazında Indiana Pacers ve San Antonia Spurs ile Yaz Ligi'nde boy gösteren Eddie, sezon içerisinde ise ilk olarak Austin Spurs ile Gelişim Ligi'nde, ardından da sözleşme imzaladığı Washington Wizards ile NBA'de forma giydi. Eddie, Washington formasıyla NBA'de 25 maça çıktı. Eddie, 2015'te Gelişim Ligi üç sayı yarışmasının da şampiyonu oldu.