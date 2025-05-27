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Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a olay gönderme!

THY EuroLeague'de şampiyonluğunu kutlayan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu kutlamalar esnasında ezeli rakiplere Galatasaray'a sosyal medyadan bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray'a olay gönderme!
Berker İşleyen

THY EuroLeague'de 8 yıl aranın ardından ikinci kez THY EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Beko, bu tarihi zaferi taraftarıyla beraber kutladı.

Sarı-Lacivertliler, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'nde binlerce taraftarla birlikte kutladı.

GALATASARAY'A GÖNDERME

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Kutlamalar esnasında Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, kişisel sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulunarak "Şampiyonluk Böyle Kutlanır… İzleyin.." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına sarı-lacivertli kalp koyan Melih'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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