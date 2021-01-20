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Fenerbahçe Beko Kyle O’Quinn'i kadrosuna kattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.01.2021 12:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, pivot Kyle O’Quinn ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Beko Kyle O’Quinn'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en önemli basketbol organizasyonu olan NBA’de sekiz sezon boyunca, dört farklı takımda forma şansı bulan ve önemli bir NBA kariyeriyle ilk kez Avrupa’ya gelecek olan Birleşik Amerikalı pivot, Fenerbahçe Beko’nun uzun oyuncu rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kyle O’Quinn’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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