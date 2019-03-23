Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibine 70-68 yenilen sarı-lacivertliler, ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Rusya temsilcisini ligin ilk yarısında sahasında 79-75 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı. Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 91-84 mağlup ederek normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi. Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda Zalgiris'e 94-67 yenilerek 4 galibiyetle son sırada kaldı.

SONUÇLAR

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 70-68

Buducnost VOLI (Karadağ) - Anadolu Efes: 84-91

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 73-71

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-67

Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 71-76

Zalgiris (Litvanya) - Darüşşafaka Tekfen: 94-67

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 86-76

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Panathinaikos (Yunanistan): 83-95

