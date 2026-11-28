Malezya'da bir radyoda çalışan iki DJ'in, Manchester United'ın kötü gidişatına gönderme yapmak amacıyla namaz hareketlerini taklit ettiği video büyük tepki çekti. Din İşlerinden Sorumlu Bakan Dr. Zulkifli Hasan'ın çağrısının ardından radyo yönetimi özür yayımladı.

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O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

FlyFM radyosunun sosyal medya hesabından paylaşılan 11 saniyelik "Praying for Man United" başlıklı videoda DJ'ler Ean Nasrun ve Adam Raqeem'in namazın rüku ve secde hareketlerini taklit ettiği görüldü. Sporting CP-Manchester United maçına gönderme yapılan görüntüler, dini değerlerle alay edildiği gerekçesiyle eleştirildi.

BAKANDAN ÖZÜR ÇAĞRISI

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Dr. Zulkifli Hasan, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada videonun kaldırılmasını, Müslümanlardan kamuoyu önünde özür dilenmesini ve benzer olayların önlenmesini istedi.

Hasan, "İfade özgürlüğü ve yaratıcılık, hiçbir koşulda, dinsel ritüellerle alay etmeyi haklı çıkarmaz." sözleriyle dini ibadetlerin mizah malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.

CEO VE DJ'LERDEN ÖZÜR

Tepkilerin ardından Media Prima Audio CEO'su Nazri Noran, iki DJ ile birlikte özür videosu yayımladı. Çalışanlarını uyardığını belirten Noran, dini unsurların içeriklerde kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Özür açıklamasında, "Dua bir ibadettir. Onu bir içeriğe dönüştürmememiz gerekirdi, üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.

DJ'lere yönelik resmi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı ve tartışmalı videonun kaldırılıp kaldırılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.