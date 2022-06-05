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Fenerbahçe Beko'nun yeni forması görücüye çıktı! O detay taraflı tarafsız herkesi çok etkiledi

05.06.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın atık plastik şişelerin geri dönüşümü ile elde edilen iplikler kullanılarak üretilen çevreci temalı yeşil çubuklu forması satışa çıktı. Fenerbahçe'nin paylaşımının ardından görücüye çıkan yeni forma taraflı tarafsız herkes tarafından büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe Beko'nun yeni forması görücüye çıktı! O detay taraflı tarafsız herkesi çok etkiledi

Fenerium’un sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde, geri dönüşümlü ipliklerin kullanıldığı ilk ürün olan Fenerbahçe Beko Basketbol A Takım forması bugün taraftarlarla buluşuyor.

YENİ SEZONDA LİGDE VE EUROLEAGUE'DE GİYİLECEK

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Dünya Çevre Gününde farkındalık yaratmak için sunulan bu yeşil çubuklu forma 2022/2023 sezonundan itibaren Basketbol Süper Ligi ve Euroleague karşılaşmalarında giyilecek. Fenerbahçe logosunu çevreleyen mavi-beyaz renkte okların geri dönüşüm hareketini temsil ettiği özel temalı forma bugün itibarıyla Fenerium mağazalarında ve fenerium.com.tr online mağazada satışa sunulacak.

ATIK PET ŞİŞELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ İLE ELDE EDİLEN...

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Atık PET şişelerin geri dönüşümü ile elde edilen ipliklerden üretilmiş formanın gerekli kontrol ve testleri dünyaca kabul gören standartlara uygun şekilde raporlanarak onaylandı.

Bu forma, Fenerium’un AMAÇ ve DEĞERLER bildirgelerinde de bulunan “çevreye karşı sorumlu ürünler” sunma hedefi ile üretildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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