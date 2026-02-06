SPOR

Fenerbahçe Beko, Paris'te inanılmaz bir geri dönüşle zafere ulaştı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 27. haftasında deplasmanda Paris Basketbol'u 16 sayı geriden gelerek 90-92 mağlup etti. Bu galibiyetle çift maç haftasını kayıpsız kapatan temsilcimiz, liderlik yarışında önemli bir adım attı.

Burak Kavuncu

EuroLeague'de fırtına gibi esen sarı-lacivertliler, Paris Basketbol'u deplasmanda devirmeyi başardı

16 SAYIDAN GERİDEN GELDİK...

Fenerbahçe Beko, Paris te inanılmaz bir geri dönüşle zafere ulaştı! 1

EuroLeague'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan Sarı-Lacivertliler, soyunma odasına geride girdi. Üçüncü çeyrekte farkın 16 sayıya kadar çıkmasıyla moraller bozulsa da, Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri pes etmedi. Özellikle son çeyrekte Tarık Biberovic'in etkili oyunuyla toparlanan Fenerbahçe Beko, rakibini yakalamayı başardı. Karşılıklı basketlerle geçen son dakikalarda, tecrübesini konuşturan temsilcimiz, sahadan 90-92 galip ayrılmayı başardı. Bu kritik galibiyetle Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son 11 maçında 10. galibiyetini elde etti ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Maçın kahramanı olan Tarık Biberovic, son çeyrekteki performansıyla galibiyette büyük rol oynadı. Takım olarak sergilenen mücadeleci ruh ve geri dönüş azmi, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk yolundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

FENERBAHÇE BEKO'DAN KRİTİK ZAFER!

Fenerbahçe Beko, Paris te inanılmaz bir geri dönüşle zafere ulaştı! 2

Karşılaşma boyunca iki takım da yüksek bir tempoda oynadı. Paris Basketbol, özellikle ilk yarıda etkili hücum performansıyla dikkat çekti. Ancak Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki direnci ve hücumdaki çeşitliliği, maçın sonunu belirleyen faktörler oldu. Fenerbahçe Beko'da sadece Tarık Biberovic değil, diğer oyuncular da kritik anlarda sorumluluk alarak takıma katkı sağladı. Bu galibiyet, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki iddiasını perçinledi ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Fenerbahçe Beko, Paris te inanılmaz bir geri dönüşle zafere ulaştı! 3

Fenerbahçe Beko'nun Paris'te sergilediği bu muhteşem geri dönüş, takımın karakterini ve potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Sarı-Lacivertliler, EuroLeague'de şampiyonluk hedefiyle ilerlerken, bu tür zorlu maçlardan galibiyetle ayrılmanın önemini bir kez daha gösterdi. Takımın bu başarılı performansı, taraftarlarını umutlandırırken, EuroLeague'deki diğer rakiplerine de gözdağı verdi.

