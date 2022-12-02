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Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

02.12.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Euroleague'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe Beko, 11. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Fenerbahçe Beko ve Real Madrid maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı merakla bekleniyor. Seyircilere heyecan dolu anlar yaşatacak maç hakkında detaylar belli oldu. Maç, canlı olarak yayınlanacak. Peki Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHCE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Merakla beklenen maç, 2 Aralık Cuma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Futbolseverler maçı S Sport'ta canlı olarak izleyebilecek.

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