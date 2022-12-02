Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı merakla bekleniyor. Seyircilere heyecan dolu anlar yaşatacak maç hakkında detaylar belli oldu. Maç, canlı olarak yayınlanacak. Peki Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHCE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Merakla beklenen maç, 2 Aralık Cuma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Futbolseverler maçı S Sport'ta canlı olarak izleyebilecek.

