Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Süper Lig'inde şampiyon oldu...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68'lik skorla mağlup etti ve seriyi 4-1 yaparak şampiyon oldu. Sarı lacivertliler böylelikle ligde 12. Şampiyonluğunu kazandı.

Çeyrek Sonucu: 21-18 Çeyrek Sonucu: 48-40 Çeyrek Sonucu: 69-54 Çeyrek Sonucu: 84-68

3 KUPA BİRDEN

Erkek basketbolda, 2014/15 sezonundaki Real Madrid'den sonra bir sezonda üç kupayı birden kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya hesabından şampiyonluk sonrası paylaşımı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

MAÇIN YILDIZI NİGEL HAYES DAVİS

Serinin son maçında rakibi Beşiktaş Fibabanka’yı 84-68'lik skorla yenerek şampiyon olan Fenerbahçe’de Nigel Hayes Davis maçın yıldız oldu. Maçta 16 sayı atarak serinin bitmesini sağlayan yıldız oyuncu taraftarların büyük beğenisini topladı.

JONAH MATHEWS YETMEDİ

Koç Dušan Alimpijević’in en büyük kozu olan Jonah Mathews karşılaşmada kaydettiği 19 sayı ile kara kartalı maçta tutmaya çalışsa da gücü yetmedi ve Fenerbahçe Beko galibiyetine engel olamadı.