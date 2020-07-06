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Fenerbahçe Beko, Sassari’den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2020 23:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, Sassari’den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe Beko, Sassari’den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. Koç değişikliğinden sonra yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de yeni sezonun adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı.

Sarı-lacivertli takım Sassari’den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.

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