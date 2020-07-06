Fenerbahçe Beko, Sassari’den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. Koç değişikliğinden sonra yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de yeni sezonun adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı.
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