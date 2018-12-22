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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 22.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 14. hafta maçlarıyla devam edildi. Haftaya lider giren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise 14. haftayı mağlup kapattı. Deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup olan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. basamakta tamamladı. Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişe Khimki karşısında da son veremedi. Konuk olduğu Rusya temsilcisine 85-84 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 13. yenilgisini aldı ve son sıraya demir attı.

SONUÇLAR

CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 102-84

Buducnost VOLI (Karadağ) - Fenerbahçe Beko: 65-89

Olympiakos (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 98-77

Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 70-77

Khimki (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 85-84

Zalgiris (Litvanya) - Maccabi FOX (İsrail): 80-73

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 72-82

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-86

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Fenerbahçe Beko thy avrupa ligi Buducnost Voli

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