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Fenerbahçe Beko transferi resmen açıkladı! Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da ayrılan isimler kadar kadroya katılacak isimler de merak edilirken kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko transferi resmen açıkladı! Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı
Berker İşleyen

2024-25 sezonunu EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon için çalışmalara başladı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe Beko transferi resmen açıkladı! Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı 1

Sarı-lacivertli ekip, son olarak Paris Basketball forması giyen 25 yaşındaki Finlandiyalı forvet oyuncusu Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Finlandiyalı başarılı forvet Mikael Jantunen (2000, 2.04, F) ile iki yıllık anlaşmaya vardı."

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