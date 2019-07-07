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Fenerbahçe Beko, Tyler Ennis'le yollarını ayırdı

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko, Tyler Ennis'le yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Tyler Ennis

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