Fenerbahçe Beko, Tyler Ennis'le yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.
Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.
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